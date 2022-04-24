أعلنت وزارة التجارة، أن الفرق الرقابية التابعة لها تنفذ جولات تفتيشية على صالات ومعارض السيارات في مختلف مناطق المملكة لحصر أعداد السيارات الجديدة لديها ورصد مخزونها مقارنة بالوكالات وضبط أي ممارسات بيع سلبية لديها.

جولات في مختلف المدن:

وبدأت الفرق الرقابية منذ الأسبوع الماضي جولاتها في مختلف المدن والمحافظات على الموزعين للوكالات والمعارض وصالات العرض؛ للتحقق من كافة الممارسات التجارية التي تتم، والوقوف وجمع البيانات الرسمية للسيارات الجديدة ومصادرها، وأنواعها وتسعيرات بيعها، كما شملت الجولات مستودعات المعارض ومخزونها وحصره.