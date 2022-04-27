نفذت أمانة منطقة الرياض جولات رقابية على منشآت الأغذية لضمان سلامة المواطنين والمقيمين في شهر رمضان.

قبل الإفطار..

جولات رقابية لا تهدأ حفاظًا على سلامة أغذيتكم في شهر #رمضان المبارك.. pic.twitter.com/CVRBQHMp1v

— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) April 26, 2022

جولات رقابية:

ونشرت أمانة الرياض مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، يبين جهودها في تنفيذ الجولات الرقابية على المنشآت لضبط المخالفين، معلقةً عليها بالقول: “جولات رقابية لا تهدأ حفاظًا على سلامة أغذيتكم في شهر رمضان المبارك”.

ويتنقل مراقبو الأمانة قبل وقت الإفطار؛ للتأكد من التراخيص ودرجة حرارة تبريد الأغذية وسلامة حفظ الغذاء في ثلاجات المنشآت.