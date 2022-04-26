كثفت الإدارة العامة للمشاريع، ممثلة بإدارة الدعم والمساندة، جولاتها الميدانية على كافة المواقع بالمسجد الحرام وساحاته من خلال فريق ميداني هندسي بشكل يومي خلال موسم رمضان لهذا العام 1443هـ.

جولات ميدانية:

وأوضح مدير إدارة الدعم والمساندة، المهندس ريان بن مصلح الحربي، أن الجولات الميدانية تقوم على تحقيق أهدافها وتذليل الصعاب لجميع الزوار والمعتمرين داخل المسجد الحرام وساحاته، وذلك من خلال تجهيز المواقع والمساحات وأن منسوبي الإدارة يعملون على مدار 24 ساعة على أخذ الجولات الميدانية ومعالجة الملاحظات الواردة والمرصودة على وجه السرعة والمتابعة مع مقاولي المشاريع لحين الانتهاء منها.

توجيهات السديس:

واختتم الحربي حديثه بأن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد بن سليمان الوقداني.