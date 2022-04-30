خسر الملياردير الأمريكي جيف بيزوس 20.5 مليار دولار من ثروته، بعدما أصابت نتائج شركة أمازون دوت كوم المستثمرين بخيبة أمل.

وهوى سهم أمازون. كوم في أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ 2006، ليكون السهم قرب أدنى مستوياته في عامين.

انهيار سهم أمازون:

وتراجعت أسهم شركة التجارة الإلكترونية بنسبة 14.05% في جلسة الجمعة، بعد أن أعلنت عن خسارة ربع سنوية وأبطأ نمو في المبيعات منذ عام 2001.

وانخفض صافي ثروة جيف بيزوس إلى 148.4 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات من ذروة هذا العام بأكثر من 210 مليارات دولار.

وخسر أغنى 500 شخص في العالم ما مجموعه أكثر من 54 مليار دولار يوم الجمعة، وسط هزيمة السوق الأوسع، وفقًا لمؤشر بلومبرغ.

جيف بيزوس الذي يبلغ من العمر 58 عامًا، أغنى شخص في العالم بعد إيلون ماسك، أصبح الآن ثالث أكبر خاسر للثروة هذا العام، حيث انخفضت ثروته بنحو 44 مليار دولار منذ الأول من يناير 2022.