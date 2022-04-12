شهد وسم حاجة كانت في خاطرك الذي تصدر الترند السعودي على تويتر قبل ساعات إجابات متنوعة بين الطرافة والجدة بحسب كل مغرد.

ونشر مغردون مقاطع فيديو كوميدية وصورًا وجرافات في الوسم فيما فضل بعضهم الكتابة عما يجول في خاطره الآن أو فيما مضى.

جبر الخواطر

في البداية أكد مشعل العنزي على أهمية جبر الخواطر حيث غرد في الوسم قائلًا :” جَبر الله خاطرك فيما يتمناه قلبك”، أما المغرد عطية فقد نشر مقطع فيديو وعلق عليه بالقول: ” الخوف من الفشل!! الخوف من الرفض!!”.

الفقد الشديد

أما ريم فغردت باللغة الإنجليزية قائلة : ” أفتقد شخصًا لا أستطيع رؤيته بعيني، لكن قلبي مرتبط بهم كثيرًا” فيما غرد شخص آخر باللغة الإنجليزية قائلًا :” ثم عاد لكن بعد عام”. وحاول مغرد آخر شد أزر غيره بالقول بالإنجليزية أيضًا : واصل الدفع أنت على الطريق الصحيح أوشكت على الوصول. وتابع: “أحاول التعامل مع كل شيء .. فقط القليل من الصبر”. فيما قالت مرام معلقة في الوسم : ” أردت شيئًا وأراد الله شيئًا آخر، فالحمد لله على خير لا أعلمه”.

السفر إلى الخارج

كما عبر المغردون عن رغبتهم في السفر للخارج عن طريق صور ومقاطع فيديو لأماكن ومعالم سياحية حول العالم منها ماليزيا وإندونيسيا وغيرها.