لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم في حادث مروع في محافظة أسوان جنوبي مصر جراء تصادم حافلة سياحية مع سيارة.

تفاصيل حادث أسوان

وبحسب بيان محافظ أسوان فقد وقع الحادث في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء على طريق يربط بين مدينة أسوان ومعبد أبو سمبل.

وقد أودى الحادث بحياة عشرة أشخاص هم أربعة سائحين فرنسيين وبلجيكي، وخمسة مصريين نتيجة اصطدام حافلة سياحية وسيارة ربع نقل.

السيسي يغرد حول الحادث

وقال الرئيس المصري في تغريدة له عبر تويتر إنه يتابع عن كثب حادث تصادم الأوتوبيس السياحي بسيارة نقل بمحافظة أسوان، مشيرًا إلى أنه وجه الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمتابعة المستمرة وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي الحادث الأليم.

كما وجه السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم لأسر الضحايا والمصابين. وأتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد ضحاياهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.