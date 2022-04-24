يقدم الحارس معتز البقعاوي أداءً جيدًا بالفترة الأخيرة مع نادي التعاون، جعل الكثير من جماهير النصر تراقب مستوى اللاعب وتتمنى إحضاره لأصفر العاصمة.

أداء جيد من حارس التعاون رغم استقباله 4 أهداف:

وعلى الرغم من استقباله لـ 4 أهداف في مباراة الدحيل القطري بالجولة الخامسة من دور المجموعات بـ دوري أبطال آسيا، لكن تألقه بشكل عام مع سكري القصيم في الموسم الحالي وقدرته على تعويض غياب الحارس البرازيلي كاسيو أنجوس، جعلت النصراويين يتمنون تعاقد النصر معه في صيف 2022.

مدرب النصر يؤكد الاحتياج لـ حارس مرمى:

وكان الأرجنتيني ميجيل روسو مدرب الفريق الكروي الأول بـ النصر ألمح إلى احتياج النادي في التعاقد مع حارس مرمى، حيث قال في الثامن من إبريل الجاري: “نحاول البحث عن حارس مميز ويصنع الفارق، لدينا حاليًّا سبعة لاعبين أجانب، ولم يكن من السهل إيجاد الحارس المميز خلال فترة قصيرة، وأرقام حارسنا كانت ممتازة، ولم تكن تدعو للقلق، خصوصًا أن الحارس الجديد يحتاج إلى الوقت للتأقلم في بلد جديد والوقت يعتبر ضيقًا”.

ويلعب معتز البقعاوي مع الفريق الكروي الأول بـ سكري القصيم منذ عام 2018، ويبلغ من العمر 24 عامًا.