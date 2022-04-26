توفر منصة إحسان حاسبة زكاة الفطر وهي أداة تقديرية تحسب قيمة الزكاة المستحقة على الأفراد كما تتيح إخراج الزكاة أونلاين أو عبر تطبيق إحسان.

حاسبة زكاة الفطر:

ويتم الدخول إلى موقع المنصة الوطنية للعمل الخيري ثم اختيار زكاة الفطر بعد ذلك يتم تحديد المنطقة التي يرغب الفرد في إخراج زكاته بها وتحديد عدد أفراد الأسرة.

بعد ذلك تقوم الحاسبة بحساب قيمة الزكاة المستحقة بواقع 20 ريالًا للفرد الواحد مع إمكانية إخراج الزكاة عبر خطوات سهلة وبسيطة.

حصيلة تبرعات منصة إحسان:

من جهة أخرى بلغ إجمالي التبرعات التي تلقَّتها المنصة الوطنية للعمل الخيري أكثر من 1,967,958,969 ريالًا، بإجمالي عدد عمليات تجاوز 26,762,595 عمليةَ تبرع، استفاد منها 4,685,784 مستفيدًا.

مختلف المجالات الخيرية:

وتعود التبرعات التي تلقَّتها الحملة الوطنية للعمل الخيري منذ السابع من شهر رمضان المبارك بالنفع على مختلف المجالات الخيرية؛ الصحية والاجتماعية والغذائية والسكنية والتعليمية وغيرها، إذْ تواصل المنصة استقبال تبرّعات الأفراد والشركات والمصارف والمانحين والموسرين عبر موقع وتطبيق المنصة هنا، ومركز اتصال المحسنين 8001247000، والرسائل القصيرة.