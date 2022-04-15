أشار الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني إلى أن الأحوال الجوية في المملكة اليوم تشمل هطول الأمطار على عدد من المناطق.

خرائط الأمطار

ونشر الحصيني صورًا من الخرائط الجوية وعلق عليها بالقول: أجواء من غائمة لغائمة جزئيًا وربيعة رائعة على وسط وشرق المملكة والسحب ظهر اليوم الجمعة 1443/9/14هـ على معظم مناطق الرياض والشرقية وشرق مكة.

وأضاف أن السحب الرعدية الممطرة بين الرياض وشقراء وشمال شرق الطائف وختم بقوله : “فالكم الأمطار”.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية وكذلك على مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما توقع المركز أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف، كما تكون السماء صحوًا إلى غائمة جزئيًا على مرتفعات الباحة، عسير وجازان ولا يستبعد ظهور السحب الرعدية على أجزاء من تلك المناطق.

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40 كم/ساعة وبسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والجنوبي ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط.