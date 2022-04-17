نبه مركز الوسم من حالة جوية ممطرة غزيرة متوقعة على السعودية والكويت والعراق تبدأ نهاية الأسبوع وتستمر لعدة أيام.

وقال المركز إن الحالة الجوية تبدأ من جنوب غرب السعودية يوم الأربعاء المقبل وينتج عنها تشكّل السيول في العديد من المناطق والرياح القوية والغبار الكثيف.

حالة جوية ممطرة

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع أن تشهد معظم مناطق المملكة أمطارًا رعدية اعتبارًا من الخميس المقبل وتستمر لعدة أيام.

وأوضح المركز، عبر حسابه في “تويتر”، أن التوقعات تشير إلى أن الأمطار ستبدأ على مرتفعات مناطق عسير، وجازان، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

وأضاف أن الأمطار ستمتد بعد ذلك شرقًا إلى مناطق نجران، والقصيم، وحائل، والرياض، والشرقية، بالإضافة إلى وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لاتزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات الباحة، عسير، جازان ونجران. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الرياض والشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والجنوبي ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.