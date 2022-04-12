نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة على الريان القطري، ضمن منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ووصل نادي الهلال للنقطة السادسة بعد الفوز المتتالي في المجموعة الأولى، حيث اقتنص أول ثلاث نقاط في منافسات الجولة الأولى من نادي الشارقة الإماراتي قبل خطف الفوز من الريان القطري أمس.

ثلاثية صاروخية في مرمى الريان:

وكان عبد الله الحمدان قد افتتح التهديف في الشوط الأول، عن طريق تمريرة سحرية أرسلها له محمد البريك داخل منطقة الجزاء ليضعه في مواجهة المرمى، ليسددها مباشرة في شباك الريان القطري.

وأضاف محمد كنو نجم الهلال هدف التعزيز، في الشوط الثاني، بكرة عرضية من عبدالله الحمدان، لـ يسددها صاروخية في مرمى الريان القطري، قبل أن يسدد ناصر الدوسري الهدف الثالث لـ الزعيم.

موعد مباراة الهلال ضد استقلال دوشنبه:

ومن المقرر، أن تقام مباراة الهلال ضد استقلال دوشنبه، يوم الجمعة 15 أبريل، عند الساعة الحادية عشر والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب “الأمير فيصل بن فهد”.