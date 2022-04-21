حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تأهله لـ المرحلة المقبلة في دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على استقلال دوشنبه الطاجيكي، ذهابًا وإيابًا في دور المجموعات.

ويسعى حامل اللقب لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية، قبل نهاية دور المجموعات الآسيوي، إذ أصبح له مباراتان، في الجولة الخامسة والسادسة.

الهلال ضد الشارقة:

ومن المقرر، أن يواجه الهلال الشارقة في الجولة الخامسة في دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال آسيا، يوم السبت المقبل.

وسوف تنطلق أحداث المباراة بين الهلال والشارقة الإماراتي، عند الساعة الحادية عشرة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

الهلال يستهدف أفضلية جديدة:

ويرغب نادي الهلال في التفوق والفوز على حساب الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وتتساوى الكفة بين الهلال ونظيره الشارقة الإماراتي، حيث تقابل الفريقان في ثلاث مواجهات سابقة، حقق الزعيم الفوز في مباراة وخسر واحدة، وحسم التعادل مواجهة وحيدة.

ويريد نادي الهلال أن يحقق الفوز على حساب الشارقة من أجل تحقيق أفضلية في المواجهات التاريخية بين الفريقين، حيث يسعى الزعيم لتحقيق الأرقام القياسية بعد حسم تأهله رسميًا.