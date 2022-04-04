يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الشارقة الإماراتي في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2022.

الهلال يبحث عن اللقب الآسيوي:

ويبدأ الهلال السعودي رحلة الدفاع عن اللقب الآسيوي يوم الجمعة المقبل، ضد الشارقة الإماراتي في أولى جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

ويدخل نادي الهلال النسخة الجديدة للمنافسة الآسيوية وهو حامل لقب دوري الأبطال، وذلك بعد فوزه في النهائي الماضي على بوهانغ ستيلرز الياباني.

ويأمل الهلال السعودي في مواصلة التألق في المنافسة على اللقب الثاني على التوالي، حيث يمتلك الزعيم الرقم القياسي في التتويج باللقب الآسيوي.

ويطارد الهلال نظيره الاتحاد على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يأتي الزعيم في الوصافة برصيد 49 نقطة، بينما يحتل الأول صدارة الترتيب بـ نقطة 60 ومباراتين أكثر من الفريق الأزرق.

ويطمح الهلال في استكمال منافساته على كل الألقاب هذا الموسم، حيث تمكن من التأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمس بعد الفوز على الشباب بثنائية مقابل هدفين في الأشواط الإضافية.

الشارقة ضد الهلال:

وافتتح الشارقة الإماراتي مشواره في البطولة الآسيوية من الملحق، حيث تقابل مع نادي الزوراء العراقي، وحقق الفوز بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

ويقع الهلال في المجموعة الأولي بـ دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022، بجانب كل من “الشارقة، الريان القطري، واستقلال دوشنبه”.

موعد مباراة الهلال والشارقة:

وتنطلق أحداث مباراة الهلال والشارقة يوم الجمعة المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد، عند الساعة الحادية عشرة والربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.