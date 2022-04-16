يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، نتائجه الجيدة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، متفوقًا على جميع الفرق التي تقع معه في منافسات الحدث القاري.

ونجح نادي الهلال في تحقيق الفوز على نظيره استقلال دوشنبه في مباراة شهدت منافسة قوية بين الفريقين طوال أحداث الـ 90 دقيقة، حيث سجل سلمان الفرج الهدف الوحيد في الدقيقة الـ 52، من تمريرة مساعدة لزميله ياسر الشهراني.

العلامة الكاملة في يد الهلال:

وانفرد نادي الهلال بالعلامة الكاملة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، حتى الآن، متفوقًا على جميع الفرق بعد أن حقق الفوز الثالث على حساب نادي استقلال دوشنبه، ليتصدر مجموعته برصيد تسع نقاط.

وكان الهلال قد حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب نادي الشارقة الإماراتي، بهدفين مقابل هدف، وانتصر على الريان في المواجهة الثانية بثلاثة أهداف نظيفة، ليستحق الزعيم العلامة الكاملة في المجموعات، بعد مرور ثلاث جولات حتى الآن.

اللقب الخامس حلم لـ الزعيم:

ويطمح نادي الهلال في استكمال أدائه القوي في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، من أجل المنافسة على اللقب الثاني على التوالي، والخامس في تاريخه كأكثر الفرق التي حققت اللقب الآسيوي.