قلد الفنان حبيب الحبيب، متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال حلقة يوم أمس الجمعة من أستوديو 22 على قناة إم بي سي.

مؤتمر الصحة:

وبدأ الحبيب في تقديم المؤتمر الصحفي، وتحدث عن فيروس كورونا، والإجراءات التي تم اتخاذها، مثلما يتحدث الدكتور محمد العبدالعالي خلال مؤتمرات الصحة الدورية.

تجاوزنا كورونا:

وقال حبيب الحبيب: “تجاوزنا كورونا، والآن تقدرون تمارسون حياتكم بشكل طبيعي، لا للكمامات، لا للـ PCR، لا لوجع المناخر، أخيرًا تفتكون مني وأفتك منكم”.