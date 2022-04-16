قلد الفنان حبيب الحبيب، متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال حلقة يوم أمس الجمعة من أستوديو 22 على قناة إم بي سي.
حبيب الحبيب يقلد د.محمد العبدالعالي@habeeb1976 #ستوديو22#رمضان_يجمعنا
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6 شهور علينا و 6 عليكhttps://t.co/eRCA5QCADP#ShahidVIP pic.twitter.com/juQRnOqjUA
— MBC1 (@mbc1) April 15, 2022
مؤتمر الصحة:
وبدأ الحبيب في تقديم المؤتمر الصحفي، وتحدث عن فيروس كورونا، والإجراءات التي تم اتخاذها، مثلما يتحدث الدكتور محمد العبدالعالي خلال مؤتمرات الصحة الدورية.
تجاوزنا كورونا:
وقال حبيب الحبيب: “تجاوزنا كورونا، والآن تقدرون تمارسون حياتكم بشكل طبيعي، لا للكمامات، لا للـ PCR، لا لوجع المناخر، أخيرًا تفتكون مني وأفتك منكم”.
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