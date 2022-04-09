أظهر مقطع فيديو، ‏قيام الفنان حبيب الحبيب بتقليد المطرب عايض.

حبيب الحبيب يقلد الفنان عايض@habeeb1976

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Shahid VIP#ستوديو22#رمضان_يجمعنا#MBC1 pic.twitter.com/jep2okD9yx — MBC1 (@mbc1) April 8, 2022

ووقف حبيب الحبيب على المسرح أمام الميكرفون، ثم شرب الماء ووضع الزجاجة في جيبه، وشرع بعدها في الغناء، فيما ارتدى الحبيب ملابس تشبه ملابس المطرب عايض، وافتتح الأغنية بنفس أسلوبه، واعتمد على الإطالة في المقدمة، وسط تفاعل من جانب الجمهور.

زجاجة المياه:

وأخرج حبيب الحبيب، زجاجة المياه من جيبه أكثر من مرة، وشرب منها أمام الجمهور أثناء الغناء، مثلما يفعل المطرب عايض.

ورش الحبيب، المياه عن يمينه ويساره، ثم وضع الزجاجة، أمامه وعاد ليشرب منها من جديد، كما يفعل المطرب عايض خلال الغناء.