ضمن حلقة اليوم من ستوديو 22 قام الفنان حبيب الحبيب بتقليد الإعلامي خالد مدخلي مقدم نشرة الرابعة على قناة العربية.

صاحب الصوت الضخم يستضيف معالي الدكتور المفكر والباحث والمنجم #ستوديو22#رمضان_يجمعنا#MBC1

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Shahid VIP pic.twitter.com/xEIp231Nek — MBC1 (@mbc1) April 20, 2022

واستضاف الحبيب أحد خبراء الفلك ولم يفصح عن اسمه لكن قدمه للجمهور على أنه باحث ومفكر (ومنجم) وظهر الضيف في هيئة عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق مقدم فقرة تقويم على قناة العربية.

وبرع الحبيب في تقليد صوت مدخلي لكن الضيف لم يكن في نفس مستوى الحبيب في تقليد الزعاق.