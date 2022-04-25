خلال حلقة اليوم من مسلسل ستوديو 22 وخلال فقرة التقليد أدى حبيب الحبيب دور الإعلامي ياسر العمرو واستضاف شبيه الكاتب الصحفي الزميل جميل الذيابي رئيس تحرير صحيفة عكاظ.
جميل الشبابي في برنامج بالمنتصر@MajedMutrib #ستوديو22#رمضان_يجمعنا
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— MBC1 (@mbc1) April 25, 2022
وظهر الحبيب في برنامج بالمنتصف إشارة إلى برنامج بالمختصر الذي يقدمه العمرو فيما ظهر الضيف باسم جميل الشبابي.
وتحدث الحبيب عن مسيرة الشبابي وعلاقته بالصحافة وسر شعره الطويل وعلاقة ذلك بالكاتب عثمان العمير ناشر صحيفة إيلاف الإلكترونية.
يذكر أن برنامج بالمختصر هو برنامج حواري أسبوعي على شاشة mbc1 يستضيف فيه ياسر العمرو شخصية عامة ويحاورها حول ما تثيره من جدل وأسئلة في مجال تخصصها وتقاطعها مع الرأي العام.
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