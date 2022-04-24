أصبح المصري أحمد حجازي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، قريبًا من العودة إلى صفوف العميد، بعد فترة إصابة طويلة لاحقت اللاعب منذ بطولة أمم إفريقيا بالكاميرون.

وكان أحمد حجازي على رأس منتخب مصر، في بطولة أمم إفريقيا، ولكنه تعرض للإصابة، مما جعله يغيب عن مباريات الفراعنة في الكان، فضلًا عن غيابه عن نادي الاتحاد.

أداء مميز لـ حجازي مع الاتحاد:

وقدم الدولي المصري أداءً مميزًا مع نادي الاتحاد، خلال الموسم الحالي، حيث كان لاعبًا أساسيًّا في دفاع العميد، ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشارك أحمد حجازي مع نادي الاتحاد في 14 مباراة، خلال دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث سجل ثلاثة أهداف، فضلًا عن أدائه المميز مع الفريق.

وتمكن نادي الاتحاد من الفوز في عشر مواجهات، بمشاركة أحمد حجازي، وهُزم في مباراتين، وتعادل في مثلهما، حيث سجل لاعبوه 28 هدفًا، وتلقت شباكه 10 أهداف.

شباك العميد في أمان:

وخاض الاتحاد 14 مواجهة بدون حجازي، بسبب انضمامه للمنتخب المصري، وفترة الإصابة التي كان يعاني منها، حيث حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل في واحدة وخسر مواجهتين.

وتلقت شباك العميد اثني عشر هدفًا، ما بين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ليكون حجازي صمام أمان لدفاع العميد.