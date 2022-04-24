ظهر الدولي المصري أحمد حجازي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، في مقر العميد مساء اليوم الأحد، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

حجازي يعود لـ اتحاد جدة:

وعاد أحمد حجازي إلى نادي الاتحاد من أجل استكمال برنامجه التأهيلي، استعدادًا لعودته إلى التدريبات الجماعية، مع انطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستقبل لاعبو الاتحاد أحمد حجازي بالترحيب، حيث بدت عليهم علامات الفرح بعودة مدافع الفريق الغائب منذ مدة طويلة بسبب تمزق أوتار العضلة الضامة.

إصابة طويلة لـ حجازي:

وكان المدافع أحمد حجازي قد تعرض لهذه الإصابة الطويلة، أثناء وجوده في معسكر منتخب مصر، في بطولة أمم إفريقيا الماضية، والتي أقيمت في الكاميرون.