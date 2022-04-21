تضاعف حجم حريق أريزونا في الولايات المتحدة الذي اشتعلت فيها النيران بأكثر من ثلاثة أضعاف مع احتراق ما يقرب من 20 ألف فدان اعتبارًا من ليلة الأربعاء، وتدفع الرياح التي لا هوادة فيها ألسنة اللهب إلى أمتار للأعلى، وعلى ذلك، أُجبر مئات السكان على ترك منازلهم بسبب الحريق الذي دمر أكثر من عشرين منزلاً ومبانٍ أخرى.

وكان الحريق سريع الحركة، حيث تم الإبلاغ عنه لأول مرة يوم الأحد، ومع ذلك فإن حالة الاحتواء لا زالت صفر، وفقًا لمسؤولي الغابات الذين توقعوا أن تبلغ سرعة الرياح 50 ميلاً في الساعة.

وتجري شرطة الإطفاء تحقيقًا لمعرفة سبب اندلاع الحريق الذي لا يزال مجهولًا حتى الآن.

قال مسؤولو الإطفاء إن الحريق ازداد بسبب العشب الجاف وأشجار الصنوبر المتناثرة حول المنازل، حيث يحترق العشب ثم يتطاير في الهواء محترقًا ليقع على عشب آخر فيحترق وهكذا.

وقال بريان كليموفسكي، من دائرة الأرصاد الجوية الوطنية، إنه تم إصدار تحذير بعلم أحمر يوم الخميس، مما يعني أن الرياح ستؤدي إلى نمو سريع للحرائق، والنبأ السار هو أن درجات الحرارة ستكون أكثر برودة والرطوبة النسبية سترتفع، أما الأخبار السيئة فهي أن الرياح ستكون أقوى يوم الجمعة.

وقال رئيس أقسام العمليات ستيفن فان كيرك، إنهم لم يكونوا قادرين على إطفاء الحريق لذا فإن الأسوأ لم يأتِ بعد.

حريق نيو مكسيكو وكولورادو

ومن ناحية أخرى، اندلع حريق آخر بعد ظهر الأربعاء على طول نهر ريو غراندي جنوب البوكيرك، وتم إصدار تحذيرات العلم الأحمر في جميع أنحاء ولاية نيو مكسيكو في الولايات المتحدة.

وفي ولاية كولورادو في الولايات المتحدة، أدت حرائق الغابات الجديدة إلى عمليات إجلاء لنحو 4150 شخصًا في الجزء الجنوبي من الولاية واشتعال النيران في بعض المباني.

وقال المحققون إنهم لا يعرفون أيضًا حتى الآن سبب الحريق الذي أحرق نحو 17 فدانًا.

ازدياد الأفدنة المحترقة في الولايات المتحدة

ويزيد عدد الأفدنة المحترقة في الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام بنحو 30% عن متوسط ​​10 سنوات، مع مخاوف من انتقال خطر الحرائق من جنوب الولايات المتحدة إلى الجنوب الغربي مايزيد من فرص حدوث المزيد من الحرائق الكارثية.