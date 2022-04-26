قدم رجال حرس الحدود مساعدة الإخلاء الطبي لشخصين بجدة، فضلاً عن إنقاذ قائد واسطة بحرية في جازان.

#حرس_الحدود يقدم مساعدة الإخلاء الطبي لشخصين بجدة وينقذ قائد واسطة بحرية بجازان.#تم_الإنقاذ pic.twitter.com/bEXcktcyGZ

— حرس الحدود السعودي (@BG994) April 25, 2022

إخلاء طبي

واستعرضت المديرية العامة لحرس الحدود، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في “تويتر”، لقطات من عملية إخلاء طبي لبحار من الجنسية الدنماركية في جدة، مؤكدة أنه تم متابعة حالته أولا بأول حتى لحظة مغادرته بعد تماثله للشفاء وتلقيه العلاج اللازم.

وأضافت أنه جرى اتخاذ ما يلزم لعمل إخلاء طبي لمريض من الجنسية الهندية في جدة، فضلا عن إنقاذ واسطة صيد بحرية وقائدها من عرض البحر في قطاع الموسم بجازان.