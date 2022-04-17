أسفر حريق مدمر في نيو مكسيكو، عن تدمير مئات المنازل وإخلاء الآلاف، وذلك منذ اندلاعه يوم الثلاثاء بالقرب من قرية رويدوسو، وهي مكان لقضاء العطلات يجتذب الآلاف من السياح وعشاق سباق الخيل كل صيف.

وبحسب موقع ديلي ميل البريطاني، دمر الحريق الذي سُمى باسم McBride أكثر من 200 منزل، ولا يزال رجال الإطفاء يكافحون لاحتواء النيران، واعتبارًا من يوم السبت، أدت حرائق الغابات إلى حرق 9.6 ميل مربع (أكثر من 5700 فدان) من الأخشاب والأغصان، ولم يتم احتواء أي منها.

أسباب الحريق المدمر في نيو مكسيكو

وقالت سلطات ولاية نيو مكسيكو إن الطقس الحار والجفاف ساهما في اندلاع الحريق، كما أن النيران والرياح التي انتشرت في الفدادين تسببت في سقوط خطوط الكهرباء، الأمر الذي تسبب بدوره في انقطاع الكهرباء عن 18 ألف منزل.

وتوفي زوجان مسنان على إثر الحرائق وعُثر على رفاتهما بالقرب من منزلهما المتفحم في المجتمع الجبلي، بحسب ديلي ميل.

وفي وقت متأخر من يوم الجمعة، رفعت السلطات أوامر إخلاء معينة شملت نحو 60% من الأشخاص المقدر عددهم بنحو 5000 شخص، ولا زالت فرق مكافحة الحرائق تحاول السيطرة على الحريق لمنع انتشاره.

وقبل عقد من الزمان، كان رويدوسو في نيو مكسيكو موقعًا لأكثر حرائق الغابات تدميرًا في التاريخ المسجل لنيومكسيكو، عندما احترق أكثر من 240 منزلًا، وقضى الحريق على ما يقرب من 70 ميلًا مربعًا من الغابات.

حرائق أخرى في الولايات المتحدة

وفي أماكن أخرى في الولايات المتحدة، تكافح أطقم العمل حرائق كبيرة هذا الأسبوع في تكساس وأوكلاهوما وكولورادو، حيث أجبرت الحرائق على إجلاء السكان.