أسفر حريق وقع في منزل بمدينة صفوى بمحافظة القطيف عن مصرع 4 أفراد من عائلة واحدة، في حريق تسبب به أحد أفراد العائلة.

تفاصيل الحريق:

وأشارت مصادر متعددة إلى أن الحريق الذي اشتعل قبل أذان مغرب الخميس في منزل العائلة بحي العروبة تسبب بحرق جميع من كان بالمنزل، وهم رب المنزل وزوجته وابن في العشرين من عمره وابنة تدرس في المرحلة الثانوية، في حين خرج الابن المتسبب بالحريق من المنزل بعد قفل الأبواب، بحسب صحيفة الوطن.

ولفتت المصادر إلى أن الجيران حاولوا إخراج أفراد العائلة قبل وصول فرق الدفاع المدني إلا أن أبواب المنزل كانت مغلقة مع وجود حواجز بالنوافذ حال دون تمكنهم من إنقاذهم.

تحويل الملف للشرطة:

وحول الدفاع المدني ملف الحادثة للشرطة التي تواجدت في الموقع وبدأت تحقيقها في الحادثة، حيث تحفظت على أحد أفراد العائلة، والذي يرجح أن يكون المتهم في إشعال الحريق.