بدأت حسابات المستفيدين من الضمان الاجتماعي استقبال معونة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتشمل المستفيدين من النظام القديم والمطور لمن صدرت نتيجة الأهلية (مؤهل) في الدفعة الخامسة.

توجيه الملك سلمان:

ووجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بصرف (معونة شهر رمضان) للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بمبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع.

أكثر من ملياري ريال:

واستقبلت حسابات المستفيدين مبالغ المعونة التي تقدر بأكثر من ملياري ريال بشكل تدريجي، بحسب ما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.