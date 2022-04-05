أكد حساب المواطن أنه في حال وجود سجل تجاري للتابع لابد من الإفصاح عنه، واختيار نوع الدخل “نشاط تجاري” ومصدر الدخل “سجل تجاري” وإضافة الدخل، وفي حال عدم وجود عوائد مالية يتم اضافة 0 ثم الضغط على حفظ.

ضوابط حساب المواطن:

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال البرنامج بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م.

إثبات الاستقلالية:

وجاء من ضمن تعديلات البرنامج إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية (عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.