أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، صدور نتائج الأهلية للدورة الـ54، التي تمثل دفعة شهر مايو 2022.

ودعا برنامج حساب المواطن، المستفيدين، إلى التحقّق من أهلية الحصول على الدعم، من خلال زيارة البوابة الإلكترونية عبر الرابط.

يذكر أن إجمالي المبالغ التي أودعها حساب المواطن في حسابات المستفيدين منذ انطلاقه وحتى دفعة شهر إبريل الجاري تجاوز 116 مليار ريال، منها مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

تفاصيل الدفعة الـ 53

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن عن تفاصيل الدفعة الـ53 الخاصة بالدعم المخصص لشهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم، التي تم إيداعها اليوم الأحد.

وأوضح البرنامج أنه تم إيداع 1.8 مليار ريال للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق 10.3 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 25 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 116 مليار ريال منها مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

متوسط دعم الأسرة

وأبان أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1065 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 1.9 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94% بينما بلغ عدد التابعين 8.1 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 122 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

نسبة أرباب الأسر

وأشار إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 45% وشكل الذكـور المستقلون 55% موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

شروط الأهلية والاستحقاق:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.