حسم النجم حسان تمبكتي جائزة أفضل لاعب واعد في الجولة الرابعة لصالحه، بعد تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.

حسان تمبكتي أفضل لاعب واعد

ووصلت دقة تمريرات حسان تمبكتي صاحب الـ23 عامًا، في مباراة الشباب ضد القوة الجوية العراقي، إلى 93.2%، وقام بـ3 التحامات ناجحة، كما شتت الكرة بنجاح 4 مرات.

ولفت حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، إلى اختيار حسان تمبكتي كأبرز النجوم الواعدين في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لمنطقة الغرب في المسابقة القارية.

وكان يتنافس مع حسان تمبكتي حارس مرمى الدحيل القطري، صلاح زكريا على جائزة نجم المستقبل في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2022، حيث بلغت دقة تمريراته 84.8%، ولديه 4 التحامات ناجحة و5 تصديات.

مباراة الشباب ومومباي سيتي

ومن المقرر أن تقام مباراة الشباب ومومباي سيتي الهندي، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الليوث بصدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مومباي سيتي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.