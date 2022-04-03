روى حسان ياسين مستشار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، بعضاً من تفاصيل حياة الملك المؤسس رحمه الله.

وأضاف ياسين، لبرنامج “اللقاء من الصفر”، “نحن من أهل بيت آل سعود، بيت يوسف ياسين كان من أهل بيت آل سعود، وكنا كلنا وكل أولاد الملك عبدالعزيز الله يرحمه تربينا معهم”.

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6 شهور علينا و 6 عليكhttps://t.co/ZWox00vinJ#ShahidVIP#حسان_ياسين #رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/fwRcZJWM2u — اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 2, 2022

قصة الحلوى الأمريكية

وكان الملك عبدالعزيز يحب الأطفال وكان وقتها “الأمريكان عندهم الامتياز البترولي، واكتشفوا البترول وقبل الحرب توقف الأمر ولم يتم تصدير البترول.

وتابع حسان ياسين “كان الأمريكان كل ثلاثة أسابيع يأتون ويقدمون هدايا لنا ومنها علبة الحلوى الأمريكية أو ما يعرف بالتشيكلس، وكان الملك عبدالعزيز يرميها علينا نحن الأطفال فكانت حينها هدية قيمة بالنسبة لنا نحن الصغار في ذلك الوقت”.