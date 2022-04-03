روى حسان ياسين مستشار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعضاً من تفاصيل حياة الملك سلمان، حفظه الله.

وقال ياسين، خلال حلقة برنامج “اللقاء من الصفر”، على قناة “MBC” إن الملك سلمان من أبناء الملك عبدالعزيز الذين عاشوا بداية تأسيس المملكة.

حسان ياسين: الملك سلمان أنصف الجميع @Mofeed_n اشترك بعرض رمضان على الباقة السنوية

6 شهور علينا و 6 عليكhttps://t.co/ZWox00vinJ#ShahidVIP#حسان_ياسين #رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/oSmRN8kDBO — اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 2, 2022

وأضاف الملك سلمان منذ صغره وهو صار في مركز النضوج، وله صورة مع الملك عبدالعزيز عندما استقبل محمد نجيب في الطائف.

وتابع حسان ياسين “من بداية حياة الملك سلمان، وهو مطلع يقرأ ولما كان أميراً للرياض كان الناس تحسب حسابهم على توقيت حضوره 7:30 وهو في مكتبه.

قدرة واسعة للاطلاع وأخذ القرار

وقال إن الملك سلمان لا يمل أبداً في سماع عرائض الناس، وعنده قدرة واسعة للاطلاع وأخذ القرار، هذا هو الملك سلمان منذ صغره.

وتابع حسان ياسين “لا أعرف أحداً تضرر من هذا الرجل ولما صار ملكاً للسعودية عرف الذي تحتاج إليه هذه البلد للتقدم”.

السعودية دولة حضارية

وأضاف : “في عهد ابنه محمد بن سلمان، الله يسلمه الأمير الذي يسهر طول الليل والنهار من أجل المملكة، وفي ست سنوات خلقوا معاً الاثنين دولة حضارية للمسمى السعودي والمسمى العربي”.