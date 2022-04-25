رد القانوني أحمد الأمير على مجموعة من التساؤلات التي طُرحت مؤخرًا حول قضية النصر ضد لاعبه المغربي السابق عبدالرزاق حمدالله ونادي الاتحاد، بعد تداول مقطع صوتي للاعب المغربي مع حامد البلوي إداري الاتحاد.

وكان رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تداولوا مقطعًا صوتيًّا منسوبًا لمهاجم النصر السابق والاتحاد الحالي مع حامد البلوي، حيث دار الحديث بينهما في سبتمبر الماضي حول رغبة المهاجم المغربي في اللعب لناد آخر يرغبه، وهو ما يريده الطرف الآخر.

قرارات الاحتراف لن تُعلن إلا بعد قرارات الفيفا:

الأمير قال في تصريحات لـ برنامج “الحصاد الرياضي” على قناة 24 الرياضية أن لجنة الاحتراف سوف تحسم قضية النصر ضد اللاعب المغربي سيكون خلال شهر، وأن قرارات لجنة الاحتراف بالاتحاد المحلي لن تُعلن رسميًّا إلا بعد الإعلان عن قرارات الفيفا.

وأكد الأمير على أن فيفا سيهتم فقط بالحديث عن نقطتين خلال الحكم في قضية حمدالله مع النصر وهما “عقوبة اللاعب المغربي إذا ثبت تحريضه، وقيمة الشرط الجزائي”، بينما أشار إلى أن لجنة الاحتراف ستناقش عقوبة الاتحاد وإداري النادي في تهمة التحريض إذا ثبت صحتها”.

ونوه إلى أن حكم “الاحتراف”، في قضية عبدالرزاق حمدالله، سيكون خلال شهر واحد فقط، ولكن لن يتم الإعلان عنه رسميًّا، إلا بعد إصدار “فيفا” حكمه، في النقاط الخاصة به.