أوضحت تقارير إعلامية، تطورات جديدة بشأن قضية محمد كنو لاعب الهلال التي شغلت الوسط الرياضي السعودي مؤخرًا.

المنازعات تغلق باب المرافعات في قضية كنو والقرار خلال أسابيع

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⁧#أكشن_مع_وليد⁩

⁦#MBCAction⁩

⁧#شاهد pic.twitter.com/GKqDUBrHss — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) April 21, 2022

وكشف برنامج ” أكشن مع وليد” قبل قليل أن غرفة فض المنازعات أغلقت باب المرافعات بقضية لاعب الهلال، والقرار حول القضية سيكون خلال أسابيع.

كما أضاف البرنامج أن المتضرر سوف يلجأ إلى للتدابير الوقتية قبل أن تُحول لـ مركز التحكيم الرياضي.

كنو يثير الجدل

وكان نجم الهلال أثار أزمة بسبب توقيعه لـ النصر، ثم إعلان تجديد عقده مع الهلال في السادس من يناير الماضي، ليُصدر النصر بيانًا فجر السابع من يناير، ويعلن عن تقدمه بشكوى للجهات المختصة لضمان حقوقه.

اللاعب قد يتجنب الإيقاف

وبوقت سابق، قال القانوني أيمن الرفاعي في تصريحات لـ برنامج ” كورة” المذاع على قناة روتانا خليجية : “كنو وقع خارج الفترة المحمية وبالتالي قد يتجنب الإيقاف وتكون عقوبته دفع تعويض مالي لـ النصر أو لفت نظر أو إنذار وتنبيه، لكن لو كان وقع داخل الفترة المحمية لـ النصر وهو مرتبط بعقد مع الهلال فإن العقوبة الرياضية الإجبارية على اللاعب ستكون إيقاف وغرامة مالية وهذا لا مفر منه”.