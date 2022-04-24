حسم نادي بايرن ميونيخ الألماني مصير مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بعد أنباء رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم بنهاية الموسم الحالي.

ليفاندوفسكي مستمر

وشدد المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ، حسن صالح حميديتش على عدم نية البافاري في التخلي عن أفضل لاعب في العالم بنهاية الموسم، مؤكدًا أنه مرتبط بعقد حتى نهاية الموسم القادم.

وأضاف حميديتش خلال تصريحاته لشبكة “سكاي”: “سنعقد مع روبرت ليفاندوفسكي محادثات بشأن تجديد عقده، وسنرى بعد ذلك ما سيحدث”.

وتابع: “لدينا أفضل مهاجم في العالم، ونحن فخورون بذلك، لكننا لم نتفاوض بعد على العقد الجديد”، كما أكد عدم الانضمام إلى سباق التعاقد مع مهاجم بوروسيا دورتموند، النرويجي إيرلينج هالاند.

المفاوضات مع برشلونة

وارتبط اسم ليفاندوفسكي صاحب الـ33 عامًا، مؤخرًا بالرحيل عن بايرن ميونيخ والانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويُعد المهاجم البولندي من أبرز اللاعبين خلال الفترة الماضية، ويُقدم مستوى لافتًا مع بايرن ميونيخ الألماني، ليحطم رقمًا قياسيًا في دوري أبطال أوروبا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).