قال حسين عبدالغني نجم نادي النصر السابق: إن أفضل مشاركة له بـ كأس العالم مع المنتخب السعودي كانت في نسخة 1998 التي أُقيمت في فرنسا.

حسين عبدالغني: كأس العالم في عام 1998م أفضل مشاركة #ذات_حسين_عبدالغني@SamiAlJaber pic.twitter.com/YvCmuBDDYp

— ذات مع سامي الجابر (@stvThat) April 13, 2022

وتحدث عبدالغني في برنامج “ذات” مع سامي الجابر قائلًا: “أفضل نسخة لي كانت في عام 1998، صحيح أن الأخضر لم يواجه حظًّا جيدًا في البطولة، حيث خسرنا من الدنمارك ومنتخب فرنسا كان أفضل فريق بالبطولة تقريبًا وخسرنا منه برباعية، ثم تعادلنا مع جنوب إفريقيا”.

لماذا لم يتأهل الأخضر لـ دور الـ16 بـ مونديال 98؟

وأضاف عبدالغني: “أعتقد أن فرصنا في التأهل لدور الـ16 في مونديال 1998 كانت ستكون كبيرة لو حققنا نتيجة إيجابية أمام الدنمارك وفزنا على منتخب جنوب إفريقيا، لكن هذا لم يحدث”.

وكان حسين عبدالغني لعب مع الأخضر في 3 نسخ بـ كأس العالم أعوام 1998 و2002 و2006.