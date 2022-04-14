قال حسين عبدالغني نجم النصر والنادي الأهلي سابقًا: إن بعض الشخصيات تدخلت في عام 1998 ومنعته من الاحتراف الخارجي حيث كان وقتها لاعبًا في النادي الأهلي.

حسين عبدالغني: بعد 1998م وصلت لي عروض للاحتراف لكن في شخصيات تدخلت وأقنعتني بعدم الانتقال#ذات_حسين_عبدالغني@SamiAlJaber pic.twitter.com/baFOiSZaX0

— ذات مع سامي الجابر (@stvThat) April 13, 2022

سبب عدم احتراف حسين عبدالغني:

وتحدث عبدالغني في برنامج “ذات” مع سامي الجابر قائلًا: “بعد 1998 وصلتني عروض احتراف خارجي، أتذكر أن إحداها كان من نادي ستيوا بوخارست الروماني، وعُرض علي اللعب في دوري أبطال أوروبا، لكن شخصيات تدخلت ومنعتني من الاحتراف وجعلتني أغير رأيي في الأمر”.

وأضاف عبدالغني: “كل ما حدث في مسيرتي كان نصيبًا وأحمد الله على كل حال”.

يذكر أن عبدالغني لعب مع النادي الأهلي خلال الفترة من 1995 إلى 2008 ثم لعب لـ النصر ونيوشاتل السويسري.