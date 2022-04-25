بلغ إجمالي التبرعات التي تلقَّتها المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” أكثر من 1,967,958,969 ريالاً، بإجمالي عدد عمليات تجاوز 26,762,595 عمليةَ تبرع، استفاد منها 4,685,784 مستفيداً.

مختلف المجالات الخيرية:

وتعود التبرعات التي تلقَّتها الحملة الوطنية للعمل الخيري منذ السابع من شهر رمضان المبارك بالنفع على مختلف المجالات الخيرية؛ الصحية والاجتماعية والغذائية والسكنية والتعليمية وغيرها، إذْ تواصل المنصة استقبال تبرّعات الأفراد والشركات والمصارف والمانحين والموسرين عبر موقع وتطبيق المنصة هنا, ومركز اتصال المحسنين 8001247000، والرسائل القصيرة.