يحتضن مركز حفر الباطن للمعارض والمؤتمرات النسخة الثامنة لمعرض البخور والعطور الدولي، بمشاركة أكثر من 50 علامة تجارية في مجال البخور والعطور.

وتنطلق فعاليات المعرض يوم الخميس الموافق 26/ 5/ 2022م، ويستمر لمدة ستة أيام متواصلة.

تفاصيل المعرض:

وقال الدكتور شبيب آل شبيب، مدير شركة ريادة المنظمة للمعرض في تصريح إلى “المواطن“: إن معرض حفر الباطن للبخور والعطور يعتبر النسخة الثامنة بعد أن أقيمت عدة نسخ في وقت سابق بمدينة الرياض والشرقية وجدة، وسيقام لأول مرة في حفر الباطن.

وأشار آل شبيب إلى أن المعرض سيشهد مشاركة أكثر من 50 شركة سعودية أو خليجية لتقديم كل ما هو جديد في عالم البخور والعطور وبأسعار تنافسية.