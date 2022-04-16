أكد الطبيب محمد الخويطر، استشاري الباطنة، أن التسمم المائي هو أحد المضاعفات لشرب كميات كبيرة من السوائل، وهو من الأمراض النادرة على مستوى المجتمع، ومن الممكن مشاهدته في المستشفيات.

التسمم المائي:

وتابع الخويطر، خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية، أن التسمم المائي لا يوجد كثير على مستوى المجتمع في المستشفيات وينتج فقط إذا تم تناول كمية عالية من الماء.

لا خطر:

وتابع أن بعض المرضى يشربون ماء بغير وعي، ومن الممكن أن يشرب 17 أو 18 لترًا في اليوم لأنه مريض، أما شرب لتر أو لتر ونصف أو لترين قبل الفجر بنص ساعة أو ساعة أو ساعة ونصف فهذه كميات لا يمكن أن تسبب التسمم المائي”.