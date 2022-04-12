ارتبط اسم كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، بـ إمكانية توليه الإدارة الفنية لـ منتخب إيطاليا خلال الفترة القادمة.

أنشيلوتي يكشف حقيقة تدريبه لـ المنتخب الإيطالي:

وقال مدرب ريال مدريد بشأن حقيقة تدريبه لـ منتخب إيطاليا: “فكرت في الأمر من قبل، لقد أتيحت لي الفرصة في 2018 مع إيطاليا، لكن يجب أن أكون صادقًا، فأنا أحب كل يوم أن أذهب للتدريبات”.

وتحدث كارلو أنشيلوتي، عن إمكانية رحيله عن ريال مدريد: “الحياة اليومية هي أهم شيء بالنسبة لي، لذلك فلن أقوم بتدريب منتخب وطني، لأنني لا أريد أن أعمل ثلاثة أيام فقط في السنة، وعقدي مع ريال مدريد مستمر حتى 2024، وأنا سعيد وكذلك النادي”.

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي:

ومن المقرر، أن يقابل نادري ريال مدريد نظيره الإنجليزي نادي تشيلسي في إياب دور الثمانية، في دوري أبطال أوروبا، غدًا، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وكان ريال مدريد قد فاز بمقابلة الذهاب بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز، حيث يجل كريم بنزيمة الثلاثية المتتالية في دوري الأبطال له هذه الموسم بعد باريس سان جيرمان.