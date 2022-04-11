زادت التكهنات حول مستقبل البلجيكي روميلو لوكاكو، لاعب الفريق الأول بنادي تشيلسي؛ بسبب علاقته المتوترة مع الألماني توماس توخيل المدير الفني لـ البلوز.

باريس سان جيرمان يفاوض لوكاكو:

وأشارت التقارير الصحفية، إلى أن باريس سان جيرمان يجري مفاوضات للتعاقد مع روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي، خاصة مع حالة الفشل التي يعاني منها منذ انتقاله إلى البلوز الصيف الماضي بقيمة 98 مليون جنيه إسترليني.

ووجد البلجيكي نفسه خارج تشكيلة الفريق في الأسابيع الأخيرة، حيث فضل توماس توخيل كاي هافرتز، وجاء ذلك بعد الانتقاد اللاذع الذي وجهه لوكاكو لـ المدرب الألماني في أحد اللقاءات الصحفية.

ووفقًا لـ “بي يو تي” الفرنسية، فإن البلجيكي قد تتاح له فرصة بدء تحدٍّ جديد في فرنسا بعد مفاوضات وكيله مينو ريلو مع مدير الرياضة في باريس سان جيرمان لياندرو.

ومن المحتمل أن يكون بطل فرنسا، في حاجة إلى مهاجم جديد في الصيف وسط تكهنات بأن كيليان مبابي قد يرحل، حيث ينتهى عقده بنهاية الموسم، وقد ارتبط ارتباطًا وثيقًا بالانتقال إلى ريال مدريد.

الحصيلة التهديفية لـ البلجيكي:

وأحرز لوكاكو خمسة أهداف فقط في الدوري هذا الموسم لكن باريس سان جيرمان حدد البلجيكي كبديل محتمل لمبابي، نظرًا لتألق اللاعب اللافت مع إنتر ميلان في الموسم الماضي قبل الانتقال لـ تشيلسي.