يستضيف برنامج الليوان تقديم الزميل عبدالله المديفر في حلقة الليلة الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز الملقب بلقب أسير الشوق حيث يكشف حكايته وتفاصيل مهمة عن مسيرته المهنية وحياته العملية.

هو حفيد الملك فهد رحمه الله وهو الابن الأكبر للأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز، حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، عين رئيسًا عامًا لرعاية الشباب بين 15 يناير 2011 و26 يونيو 2014 وترأس مؤسسة الدعوة الخيرية كما أصدر ديوانًا شعريًا، وله العديد من القصائد الشعرية الغنائية.

الأمير الشاعر

والأمير نواف بن فيصل هو من أهم الشعراء السعوديين الذين اهتموا بالشعر وتدوينه منذ نعومة أظفاره، وعلى الرغم من انشغاله بمهامه إلا أنه لم يغفل أبدًا عن كتابة الشعر والقصائد الشعرية المغناة بتوقيع أسير الشوق والتي نالت أعلى نسبة الإعجاب في الوطن العربي.