أكد مدرب فريق القوية الجوية العراقي، حكيم شاكر أن مواجهة الشباب صعبة للغاية، مشددًا على أن الفريقين يسعيان لحصد الثلاث نقاط.

حكيم شاكر يؤكد صعوبة المواجهة

وقال حكيم شاكر: “المباراة المقبلة ستكون مع منافس عنيد، وتاريخه ونتائجه تحتم علينا النظر إليه بعين الاعتبار، المباراة صعبة وليست مستحيلة، ونعرف نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس”.

وتابع خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي، قائلًا: “الفريقان يمتلكان نفس الطموح المتمثل في البحث عن نقاط المباراة ولا شيء مستحيل في كرة القدم”.

أخطاء المباراة السابقة لن تتكرر

وأضاف حكيم شاكر: “أن الأخطاء التي حدثت في المباراة السابقة لن تتكرر أمام فريق الشباب وأملنا كبير بتقديم مباراة كبيرة، سنلعب بأسلوب نتمكن به من إيقاف الفريق المنافس والظفر بنقاط المباراة “.

واختتم حكيم شاكر تصريحاته قائلًا: “اللياقة البدنية تختلف من فريق إلى آخر في هذه المجموعة، ونحن لم نخض أي مباراة لمدة 33 يومًا، والآن نفقد 4 لاعبين من أهم عناصرنا لأسباب مختلفة”.

ويلعب الشباب ضد القوة الجوية، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، ويتصدر الليوث الترتيب بـ6 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن الفريق العراقي.