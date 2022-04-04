وقف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على تشغيل بوابات الجهة الجنوبية بمبنى المطاف بحلتها الجديدة، بعد استكمال حزم الأعمال المعمارية للاستفادة منها بكامل طاقتها الاستيعابية خلال موسم رمضان لهذا العام 1443هـ، بحضور عدد من القياديين والمختصين بالأعمال الهندسية والتشغيلية والخدمية والفنية.

حلة جديدة للبوابات:

وأكد أن تجهيز البوابات بحلتها الجديدة يؤكد حرص القيادة الرشيدة- حفظها الله- على تسهيل كافة الإمكانات لخدمة قاصدي المسجد الحرام خلال الشهر الفضيل، مشيرًا إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تسخر كافة الإمكانات البشرية والآلية على البوابات لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك.

تنفيذ أعمال معمارية:

من جهته أكد وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية، المهندس محمد بن سليمان الوقداني، أنه ومن خلال فريق العمل الميداني المشترك بين وكالة المشاريع والدراسات الهندسية ممثلة بالإدارة العامة للمشاريع والشركاء الإستراتيجيين بمكتب إدارة الإنشاءات لمشاريع مكة المكرمة بوزارة المالية تم الانتهاء من تنفيذ العديد من الأعمال المعمارية الخاصة بالأقواس الرخامية بالبوابات الجنوبية، بالإضافة إلى أعمال التكسيات الرخامية للأرضيات وفق أعلى المعايير الهندسية والفنية المتبعة بمشاريع الحرمين الشريفين.

واختتم سعادته بأن تشغيل هذه البوابات بحلتها الحديدة يأتي إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نحو توفير كافة السبل وتذليل العقبات لتقديم أفضل وأجود الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام وتحقيقًا لتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبذل كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.