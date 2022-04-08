يبدأ نادي الشباب مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا اليوم الجمعة بمواجهة فريق مومباي سيتي الهندي في الجولة الأولى من دور المجموعات.

نتائج الشباب في الأدوار المختلفة للبطولة

وسبق لـ الليث التأهل من دور المجموعات في ست مناسبات، كما كانت أفضل نتائج الفريق بالبطولة حينما وصل إلى دور نصف النهائي قبل أن يخرج أمام فريق سونجنام الكوري الجنوبي بفارق الأهداف حيث فاز في السعودية بنتيجة 4-3 ثم خسر من الفريق الكوري في كوريا بهدف دون رد.

ووصل إلى دور ربع النهائي مرتين حيث كانت المرة الأولى في عام 2006، والثانية في عام 2013، بينما وصل الليث إلى دور الـ16 في 3 مناسبات حيث كانت الأولى في عام 2009 أمام الاتحاد والثانية في 2011 أمام السد القطري والثالثة في نسخة 2014 وكانت أمام مواطنه نادي الاتحاد.

موعد المباراة ضد مومباي سيتي

يذكر أن الشباب سيواجه فريق مومباي سيتي مساء اليوم الجمعة في الثامنة والربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملز.