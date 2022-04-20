وافق مساهمو شركة حلواني إخوان خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2021 بواقع ريالين للسهم الواحد بنسبة 20% من رأس المال بإجمالي نحو 70.71 مليون ريال.

الأحقية:

وقالت حلواني إخوان في بيان على موقع السوق المالية (تداول) اليوم الأربعاء، إن الأحقية تكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

تاريخ صرف الأرباح:

وسيتم صرف الأرباح بتاريخ 11 مايو 2022، فيما فوض المساهمون مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2022.