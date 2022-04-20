حذرت جمعية حماية المستهلك جميع المستهلكين في المملكة من التعامل مع حسابات إنستجرام Instagram لعدة أسباب.

تحذيرات مهمة:

وذكرت الجمعية أن منصة Instagram هي منصة للتواصل الاجتماعي وليست منصة تجارية، كما أنه ترد للجمعية أسبوعياً عشرات البلاغات عن عمليات احتيال أو مماطلة مرتبطة بالشراء من حسابات إنستجرام.

ولفتت حماية المستهلك إلى استخدام أغلب حسابات Instagram الحوالات على الحسابات البنكية الشخصية بأسماء أفراد داخل أو خارج المملكة مما يحول طبيعة التعامل إلى خلاف بين أفراد وليس خلاف تجاري، ويجعل عملية استرجاعها معقدة وصعبة حيث إنها لا تدخل ضمن أنظمة التجارة.

كما أنه لا تنطبق على حسابات Instagram متطلبات التجارة الإلكترونية التي تفرضها وزارة التجارة وأبرزها عدم وجود دفع إلكتروني، وعدم عرض السجل التجاري والرقم الضريبي وعدم وجود سياسة واضحة ومكتوبة لعمليات الاستبدال والاسترجاع، والأهم كون أغلب الحسابات فردية وليست تابعة أو مرتبطة بمؤسسات أو شركات مسجلة في المملكة.

احتيال ومماطلة:

ورصدت جمعية حماية المستهلك أن أغلب الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالاحتيال والمماطلة عند التعامل التجاري مع حسابات Instagram تكون في الملابس والعباءات، الألعاب الإلكترونية، بطاقات الشحن والإنترنت، موصية المستهلكين بعدة أشياء عند الشراء من المتاجر الإلكترونية ومنها تحقق من صحة السجل التجاري عبر الاستعلام من وزارة التجارة أو خدمة الاستفسار عن متجر إلكتروني لدى جمعية حماية المستهلك.

ولفتت الجمعية إلى أنها تقدم خدمة الاستفسار عن متجر إلكتروني مجاناً لعموم المستهلكين في المملكة وذلك للتحقق من أن الموقع غير مسجل في بيانات الاحتيال المرصودة لدى الجمعية والتحقق من صحة السجل التجاري وربطه بالمتجر الإلكتروني.

وحذرت حماية المستهلك من أنه في حال طلب تحويل مبلغ الشراء على حساب شخصي داخل المملكة أو خارج المملكة فإن احتمالية الاحتيال وعدم إمكانية استرداد الأموال عالية جداً، وفي حال تم طلب الدفع عبر إرسال رابط واتساب احتمالية أو غيره من مواقع التواصل فإن الاحتيال عالية.