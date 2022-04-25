أكد حمد المنتشري، نجم نادي الاتحاد السابق، أن النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا هي نسخة ضعيفة، مؤكدًا على قدرة أي فريق سعودي على التتويج بالبطولة.

حمد المنتشري : نتائج #الهلال في الدوري السعودي ليست مقياس للبطولة الآسيوية .. لو شارك أي ناد سعودي في آسيا سوف يتغلب على الفرق الشرق والغرب .. ولو شارك الاتحاد أيضا البطولة ضعيفة .

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⁧#شاهد pic.twitter.com/PDbvQSvGPR — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) April 24, 2022

وقال المنتشري في برنامج “أكشن مع وليد”: “نتائج الهلال في الدوري السعودي ليست مقياسًا في البطولة الآسيوية، ومع احترامي للجميع، أي فريق سعودي سواء كان النصر أو الاتحاد قادر على الفوز بالبطولة القارية والفرق السعودية قادرة على الفوز على أي فريق آسيوي من شرق أو غرب القارة، ونتمنى أن تكون هذه النسخة سعودية”.

دوري أبطال آسيا بطولة ضعيفة:

وأضاف المنتشري: “كما قلت لو شارك الاتحاد أيضًا ستكون البطولة ضعيفة، والدوري السعودي أقوى منها”.

جدير بالذكر أن الهلال كان تُوج بـ نسخة 2021 من دوري الأبطال، بعد الفوز على نادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بنتيجة 2/ 0.