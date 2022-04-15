أطلقت جمعية منارة للعناية بالمساجد في محافظة حفر الباطن حملة “مساجدنا أمانة” التي تستهدف صيانة 100 مسجد في المحافظة من خلال 3.000 سهم قيمة السهم الواحد 99 ريالًا.

صيانة المساجد غير المشمولة

وذكر رئيس مجلس إدارة الجمعية نايف بن بدر المريخي أن جمعية منارة تعتبر من الجمعيات المنشأة حديثًا في حفر الباطن وتستهدف في المرحلة الأولى صيانة المساجد غير المشمولة في عقود الصيانة، ونسعى بإذن الله صيانة 100 مسجد وستكون المراحل المقبلة شمول أكبر عدد من المساجد.

وأشار المريخي أن حملة مساجدنا أمانة تستهدف 100 مسجد في المحافظة وتحتوي على 3000 سهم قيمة السهم الواحد 99 ريالًا لتشمل صيانة الكهرباء والسباكة والدهان والصوتيات والتكييف والنظافة.