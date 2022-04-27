اجتاحت موجة من الحمى النزفية محافظات عراقية، بينما سجلت وزارة الصحة 18 إصابة ووفاة 4 أشخاص، وسط تحذيرات من تفشي المرض وتفاقم أعداد المصابين.

الحمى النزفية:

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) الرسمية: إن “عدد الإصابات بمرض الحمى النزفية بلغ 18 إصابة في عموم العراق والوفيات 4”.

ودعا البدر إلى “أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات الوقائية التي تجنب الإصابة بهذا المرض الخطير”.

ويسبب عدد من الفيروسات الحمى النزفية، وقد يكون المرض بسيطًا أحيانًا لكنه في أحيان أخرى قد يهدد الحياة، علمًا أنه ينتقل من بعض الحيوانات والحشرات إلى البشر، كما يمكن أن تنتقل العدوى من شخص لآخر.

إجراءات للمواجهة:

وتركزت أغلب الإصابات في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، حيث أعلنت الوزارة، الاثنين، إرسال وفد رفيع إلى المدينة برئاسة مدير عام دائرة الصحة العامة، حيث تم اتخاذ عدة إجراءات بالتنسيق مع الحكومة المحلية في المحافظة والوزارات والجهات الأخرى.

ويشير أخصائيون إلى أن ذي قار سجلت منذ منتصف العام الماضي 30 إصابة توفي من بينهم 10 أشخاص، وأطلقت الجهات المعنية في المحافظة حملة رقابية في أسواق بيع اللحوم الحمراء.