تابعت وكالة تمكين المرأة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وحدة المبادرات وتحقيق الرؤية النسائية، تنفيذ مبادرات وكالة الشؤون النسائية المُنفذة خلال شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٣هـ.

جولات ميدانية:

وأوضحت مديرة وحدة المبادرات وتحقيق الرؤية النسائية نورة بنت عبدالعزيز الشبيلي أن الوحدة تابعت تنفيذ سلسلة مبادرات (رمضان نفحات ورحمات) كما قامت بجولات ميدانية مستمرة لمواقع التنفيذ للإشراف المباشر على آليتها والتي تتضمن حزمة من البرامج التأهيلية والتوعوية والدينية والرقمية.

من جانبها، أشارت وكيل الرئيس العام لتمكين المرأة مرام بنت عبدالكريم المعطاني إلى أن عدد المستفيدات من المبادرات خلال الثلث الأول من رمضان وصل حوالي سبعة آلاف مستفيدة من المنسوبات والعاملات وقاصدات البيت العتيق.

تمكين المرأة:

كما رفعت المعطاني جزيل شكرها إلى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس ومساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية بالمسجد الحرام الدكتورة العنود بنت خالد العبود على دعمهما الدائم للمبادرات النسائية المعززة لجهود تمكين المرأة السعودية وتفعيل دورها الريادي في خدمة الحرمين الشريفين وتحقيقًا لرؤية 2030 التي تُعد فيها المرأة ركيزة أساسية لنهضة المجتمع.